  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:33:12 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan yol uygulamasında durdurulan 2 otomobilde, gizli bölmelere saklanmış 46 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüleri M.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada bazı adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş küçük paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda Ç.K, H.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı