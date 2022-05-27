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Yerel Şanlıurfa'da ucuz ekmek çatışma çıkardı
Yerel

Şanlıurfa'da ucuz ekmek çatışma çıkardı

Şanlıurfa'da indirimli ekmek satışı aynı mahalledeki iki fırını karşı karşıya getirdi. Çalışanların silahlı, sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan çatışma polisin müdahalesiyle sonlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 09:33:00 - 2022-05-27 09:38:24
Şanlıurfa'da ucuz ekmek çatışma çıkardı

Kavga, akşam saatlerinde Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede fırın işleten Ramazan Çakmak, 200 ekmek fişini 500 TL yerine 450 TL'den mahalleliye sattı. 50 liralık indirim haberi üzerine aynı mahallede fırın işleten Necmi Aslan, meslektaşları ile tartıştı. Kısa sürede tartışma iki fırın çalışanlarının katılmasıyla büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada Hasan Çakmak (17), Aziz Çakmak (42), Ramazan Çakmak (55) ve Necmi Arslan (47) yaralandı. Olay yerinde bulunan 1 hafif ticari aracın ise camları taş ve sopalarla kırıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede polisin güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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