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Yerel Şanlıurfa'da Türk bayrağını indiren şahıs linç edildi
Yerel

Şanlıurfa'da Türk bayrağını indiren şahıs linç edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:11:00 - 2020-09-24 21:20:37
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indiren şahıs linç edildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan hatıra ormanında henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs Türk bayrağını indirmeye çalışınca vatandaşlar tarafından linç edildi. 

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Toki Tepesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalıştı.

Türk Bayrağını indirmek istedi linç edildi

Olayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kaçmaya çalışan şahsı kısa süreli kovalamaca sonucunda kayalık alanda yakaladı.

Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şahsı polis kontrolünde indirdi.

Emniyete götürüldü

Yaşanan olay sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı. Şahsı linç etmek isteyen kalabalığı durdurmak için polis barikatı kuruldu. Barikatı aşan bazı vatandaşlar şahsı linç etmeye çalıştı.

Polis ekipleri kalabalığı durdurmak için havaya ateş açtı . Zırhlı araca bindirilen şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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