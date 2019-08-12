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Şanlıurfa'da trafik kazası:14 yaralı

Birecik ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:55
Şanlıurfa'da trafik kazası:14 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 76. kilometresinde A.A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, önce M.E. idaresindeki 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca, ardından sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.

Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:55
  1. Birecik
  2. Şanlıurfa
  3. trafik kazası
  4. yaralı

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