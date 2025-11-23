Bilim dünyasında kartlar yeniden dağılıyor! Tek hapla 10 kilo gidiyor

Yeni bir araştırma, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının günde bir hapla yaklaşık 18 ayda vücut ağırlıklarının yüzde 10'unu kaybettiğini ortaya koydu.

Yapılan bir araştırma, mevcut kilo kaybı ilaçlarına göre daha ucuz ve kullanımı daha kolay olan günlük bir hapın, yaklaşık 18 ayda vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'unu kaybettirmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Ozempic ve Mounjaro gibi popüler markaları içeren GLP-1 agonistleri olarak adlandırılan yeni nesil iştah kesici ilaçlar, son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı.

Fakat bu tedaviler düzenli enjeksiyon ve buzdolabında saklama gerektiriyor ve maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor.

Bu nedenle ilaç firmaları, GLP-1'in kilo verme gücünü kullanan daha basit bir hapı piyasaya süren ilk şirket olmak için bir yarış içindeydi.

İĞNESİZ İLAÇ "ORFORGLIPRON" TEST EDİLDİ

The Lancet tıp dergisinde bulguları yayımlanan çalışma, Mounjaro'yu da üreten ABD'li ilaç devi Eli Lilly tarafından geliştirilen "orforglipron" adlı yeni ve iğnesiz ilacı test etti.

10 ülkeden obezite ve tip 2 diyabeti olan 1500'den fazla yetişkin, sağlıklı beslenme ve egzersiz tavsiyelerinin yanı sıra hapı günlük olarak aldı.

Çalışmaya göre, en yüksek doz olan 36 miligramı alan katılımcılar 72 hafta sonra vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 10'unu kaybederken, plasebo alan grupta bu oran yüzde iki oldu.

Bu sonuçlar, bu yılın başlarında yayımlanan ve diyabeti olmayan obezite hastalarının hapı kullanırken vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 12'sini kaybettiğini gösteren bir araştırmayla benzerlik taşıyor.

Bununla birlikte bu rakamlar, aynı süre zarfında haftalık enjeksiyonluk Mounjaro kullanan kişilerin kaybettiği yüzde 22'lik vücut ağırlığının oldukça altında kalıyor.

Son denemede görülen yan etkiler, özellikle yüksek dozlarda mide bulantısı, kusma, kabızlık ve ishal gibi enjekte edilebilir GLP-1 ilaçlarında zaten gözlemlenen etkileri yansıtıyor.

"HEYECAN VERİCİ BİR GELİŞME"

Çalışmanın başyazarı olan UTHealth Houston'dan Deborah Horn, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Ortalamada 10 kilograma denk gelen çift haneli kilo kaybı sağlayan ağızdan alınan bir ilaca sahip olmak heyecan verici." diye konuştu.

Horn, orforglipron'un ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması halinde, "mevcut enjeksiyonlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir maliyetle 2026'da piyasaya sürülmesinin planlandığını" ekledi.

Enjekte edilebilir GLP-1 ilaçlarının maliyeti ABD'de aylık 1000 doları aşabiliyor.

Bazı uzmanlar, ilaç firmalarına, araştırmalara göre aylık 4 dolara üretilebilen ucuz jenerik versiyonları, en çok hayat kurtarabilecekleri daha yoksul ülkelerde kullanıma sunmaları çağrısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 2021'de dünya genelinde 3,7 milyondan fazla kişi obezite veya aşırı kiloyla ilişkili hastalıklardan hayatını kaybetti. Bu rakam, sıtma, tüberküloz ve HIV'in toplamından daha fazla.

GLP-1 ilaçları başlangıçta diyabet için geliştirilmiş olsa da araştırmalar, kalp hastalığı, uyku apnesi ve hatta bağımlılık gibi genişleyen bir dizi sağlık sorununa da yardımcı olabileceklerini gösteriyor.

