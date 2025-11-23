Fransa’da yeniden İslamlaşma! Müslüman gençlerde dini bağlılık artıyor

Toplumsal tutumlarını inceleyen geniş çaplı Ifop araştırması, son kırk yılda dikkat çeken bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. 1.000’den fazla Müslüman katılımcıyla yürütülen araştırma, hem demografik hem de sosyolojik açıdan uzun vadeli bir değişimin izlerini ortaya koyarken, özellikle genç nesillerde dindarlığın güçlendiğini vurguluyor.

Nüfus artışı yavaş ama düzenli

Çalışmaya göre, 1985’te yetişkin nüfusun yüzde 0,5’ini oluşturan Müslümanlar, 2025’te yüzde 7’ye ulaşarak Fransa’nın ikinci büyük dini topluluğu hâline geldi. Bu artış, Katolikliğin gerilemesi ve “dinsiz” kategorisinin güçlenmesiyle yeniden şekillenen bir dini manzaranın parçası.

Ifop, Fransa’daki Müslüman nüfusun bazı siyasi söylemlerde iddia edildiği kadar yüksek olmadığını vurgulayarak, araştırmanın Müslümanların nüfus içindeki oranına dair daha gerçekçi bir değerlendirme sunduğunu belirtiyor.

Gençlerde dindarlık belirgin şekilde yükseliyor

Dindarlık düzeyi diğer din mensuplarına göre oldukça yüksek. Müslümanların yüzde 80’i kendini “dindar” olarak tanımlarken, gençlerde bu oran yüzde 87’ye çıkıyor. Günlük namaz ve cami katılımı gibi ibadet pratiklerinde de 1980’lerden bu yana kayda değer artış gözleniyor.

Ramazan orucunu eksiksiz tutma, alkol tüketmeme gibi pratiklerde de özellikle genç kuşakta belirgin bir sıkılaşma bulunuyor. 18–24 yaş grubunda alkol tüketimi yüzde 12’ye kadar gerilemiş durumda.

Başörtüsü ve toplumsal normlar

Araştırma, başörtüsü kullanımının genel olarak azınlıkta olduğunu ancak genç kadınlarda önceki kuşaklara göre çok daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Genç kadınların yarısına yakını başörtüsü taktığını belirtiyor.

Katılımcıların bir bölümünde karşı cinsle fiziksel temas konusunda mesafeli tutumlar da dikkat çekiyor. Her ne kadar çoğunluğu temsil etmese de, karma havuz gibi alanlara mesafeli yaklaşanların oranı gençlerde daha yüksek.

Dinî kurallar ve günlük yaşam

Çalışmanın dikkat çeken bulgularından biri, dinî kuralların günlük hayatın düzenlenmesinde önemli bir referans olarak görülmesi. Birçok katılımcı, bazı konularda dinî kuralların ulusal yasalardan önce gelmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı, yaşadıkları ülkede İslami hukuk ilkelerinin kısmen ya da tamamen uygulanmasını desteklediğini ifade ediyor.

Araştırma, Fransa’daki Müslümanların bir bölümünün İslamcı olarak tanımlanan farklı akımlara sempati duyduğunu gösteriyor. En yüksek destek oranı, Müslüman Kardeşler hareketinde görülürken, bu ilginin özellikle genç kuşaklarda daha belirgin olduğu belirtiliyor.

Ifop: “Kușaklar arası fark büyüyor”

Araştırmayı yöneten François Kraus, çalışmanın özellikle genç nesillerde daha yoğun bir dini bağlılık ve kimlik vurgusunun öne çıktığını belirtiyor. Kraus’a göre bu kuşaksal fark, Fransa’daki Müslüman toplumun gelecekte daha da değişeceğine işaret ediyor ve bu eğilimlerin tersine dönüp dönmeyeceği henüz belirsiz.