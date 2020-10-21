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Yerel Şanlıurfa'da trafik kazası: Yaralılar var
Yerel

Şanlıurfa'da trafik kazası: Yaralılar var

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışmasıyla oluşan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:47:00 -
Şanlıurfa'da trafik kazası: Yaralılar var

Kaza Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hamza Kesici idaresindeki 27 AGN 437 plakalı otomobil ile Ercan Koyuncu hâkimiyetinde bulunan 63 AY 490 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile yolculardan Esat Koyuncu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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