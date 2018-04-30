Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 39’uncu kilometresinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Hasan Haj J.’nin kullandığı 27 MR 561 plakalı hafif ticari araç ile Osman Ö.’nün kullandığı 27 TC 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.