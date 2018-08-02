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Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağ Mahallesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:33
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağ Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin üzerinde bulunan Bedir E. ile Mehmet E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:33
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