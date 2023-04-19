Şanlıurfa'da TOGG rüzgarı! İzleyenleri gülümseten diyaloglar: Kaç model bu araba?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim çalışmaları için bulunduğu Şanlıurfa’ya TOGG makam arabasını da götürdü. Şanlıurfa’lı bir çocuğun TOGG sevinci ise kameralara yansıdı.

Ak Parti Şanlıurfa 1. sıra adayı gösterilen Bozdağ, aday listelerinin açıklanmasının hemen ardından seçim çalışmalarına başladı.

Çocukların TOGG sevinci

Bozdağ’ın Karaköprü Seçim Bürosu açılışı sırasında TOGG aracının yanına gelen çocukların tepkisi ise dikkat çekti. 'Abi bu TOGG mu?' sorusuna 'Evet' yanıtını alan çocukların sevinci görülmeye değer.

Model konuşması gülümsetti

Öte yandan Şanlıurfalı iki vatandaşın da TOGG’un model yılına ilişkin cep telefonu kamerasına yansıyan konuşmaları da gülümsetti.