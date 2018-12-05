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Şanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldü

Şanlıurfa'da TIR çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:53
Şanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Nurullah Başak (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Başak’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Başak, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Nurullah Başak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nurullah Başak’ın cesedi, otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna konuldu.

Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:53
  1. Mardin
  2. Şanlıurfa
  3. Trafik kazası
  4. TIR'ın çarptığı genç öldü
  5. Nurullah Başak

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