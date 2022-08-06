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Yerel Şanlıurfa'da terör örgütüne operasyon
Yerel

Şanlıurfa'da terör örgütüne operasyon

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 00:47:00 -
Şanlıurfa'da terör örgütüne operasyon

Şanlıurfa’da PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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