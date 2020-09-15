  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:34:24 -
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında H.E, T.T, M.Y. ile Ö.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?
Gündem

Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haddini aşan sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde düzenlediği bir basın ..
CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı
Gündem

CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı

Aydın'nın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulundu. Kadın, İ..
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto
Gündem

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını bildiren ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı