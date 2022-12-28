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Gündem Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Gündem

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:18:00 -
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4 şüphelinin geçmiş dönemde örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 
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