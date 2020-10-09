Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefeciliğin önlenmesi çalışmaları kapsamında polis ekiplerince bazı iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 pos cihazı ile 23 banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.İ. ve İ.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.