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Aktüel Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:54:46 -
Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefeciliğin önlenmesi çalışmaları kapsamında polis ekiplerince bazı iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 pos cihazı ile 23 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ. ve İ.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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