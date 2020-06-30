  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan çöl varanı doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 19:33:45 -
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan çöl varanı doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Ceylanpınar Tarım İşletmesi (TİGEM) arazisinde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı çöl varanı, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı