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Aktüel

Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 25 yabani kuş doğaya bırakıldı

6 kızıl şahin, 5 peçeli baykuş, 4 kulaklı orman baykuşu, 5 kaya güvercini ve 5 kumru gökyüzüne kanat çırptı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:50:47 -
Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 25 yabani kuş doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 25 yabani kuş doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana birçok hayvanın yaşama tutunmasına destek oldu.

Önceki aylarda yaralı bulunan 6 kızıl şahin, 5 peçeli baykuş, 4 kulaklı orman baykuşu, 5 kaya güvercini ve 5 kumru merkezde tedavi altına alındı.

Merkezde görevli veteriner Reşat Ektiren ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ay süren tedavi sonucu yeniden sağlıklarına kavuşan yabani kuşlar, özel kafeslere konularak doğaya bırakılacakları bölgeye taşındı.

Burada kafesleri açan görevliler, 6 kızıl şahin, 5 peçeli baykuş, 4 kulaklı orman baykuşu, 5 kaya güvercini ile 5 kumruyu doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kapakların açılmasıyla gökyüzüne kanat çırpan yabani kuşlar, özgürlüğün tadını çıkardı.

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