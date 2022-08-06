Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 10 yaralı
Eyyübiye ilçesinde, iki aile üyeleri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin kırsal Uğurlu Mahallesi'nde, iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve taş ile sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga ile ilgili soruşturma başlatılırken köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.
(İLKHA)