  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 10 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 10 yaralı

Eyyübiye ilçesinde, iki aile üyeleri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 09:08:00 -
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 10 yaralı


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin kırsal Uğurlu Mahallesi'nde, iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve taş ile sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatılırken köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.

(İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23