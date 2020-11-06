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Aktüel Şanlıurfa'da tarihi mekanlar "ışıkla boyama" tekniğiyle fotoğraflandı
Aktüel

Şanlıurfa'da tarihi mekanlar "ışıkla boyama" tekniğiyle fotoğraflandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:02:27 -
Şanlıurfa'da tarihi mekanlar "ışıkla boyama" tekniğiyle fotoğraflandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fotoğraf tutkunları, tanıtmak ve turizme katkı sağlaması amacıyla tarihi mekanları "ışıkla boyama" tekniği kullanarak fotoğrafladı.

Bölgedeki tarihi alanları tanıtmak, turizme katkıda sunmak amacıyla farklı noktalarda çekim yapan bir grup fotoğraf tutkunu, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan halk arasında 'kantırma' olarak nitelendirilen tarihi evlerde de deklanşöre bastı.

Gece geç saatlerde ışıkla boyama ve tel yakma tekniğiyle tarihi alanların yanı sıra Takoran Vadisi'nde fotoğraf çeken grubun amacının bölgeyi fotoğraf tutkunlarına tanıtmak olduğu belirtildi.

Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerle zaman zaman bu tür atölye çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel kareler elde ettiklerini dile getiren Lale, "Özellikle tarihi mekanları, tarih kokan dar sokakları seçtik. Amacımız hem bölgemizi tanıtmak hem de fotoğraf sanatına katkı sunmaktır. Tarihi mekanları ve alanları farklı teknik ve yöntemlerle çektiğimiz fotoğraflarla insanlarımıza gösterip aynı zamanda turizmi de canlandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Topluluk üyesi Maide Sarı da fotoğraf çekiminde farklı teknikler kullandıklarını belirterek, "Çekim için özellikle tarihi mekanları seçtik. Bu sayede tarihi mekanları hem kendimiz tanımış oluyoruz hem de tanıtmış oluyoruz. Gerçekten güzel mekanlar var ve çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

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