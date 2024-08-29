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Yerel Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu
Yerel

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-29 14:01:00 -
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen kadın boğuldu.

Olay, Harran ilçesi kırsal Gögeç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İde Kılıç'ın (20) sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ekipleriyle dalgıç polisler yönlendirildi. Ekipler tarafından kanalda yapılan arama sonucu İde Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kılıç'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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