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Aktüel

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:24:19 -
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçe kırsalındaki Payamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mera meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgaya ilişkin güvenlik güçleri 1 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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