Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçe kırsalındaki Payamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mera meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgaya ilişkin güvenlik güçleri 1 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.