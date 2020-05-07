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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü,10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:55:52 -
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü,10 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si asker 10 kişi yaralandı.

Sulutepe Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga sırasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgaya müdahale eden 2 askerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.


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