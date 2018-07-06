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Şanlıurfa'da silah operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Siverek ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:48
Şanlıurfa'da silah operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak silah ticareti yapıldığına yönelik bilgi üzerine yaptığı araştırmanın ardından ilçe kırsalındaki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait 300  mermi ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, operasyonda ele geçirilemeyen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:48
  1. ŞANLIURFA
  2. SİVEREK
  3. SİLAH KAÇAKÇILIĞI
  4. OPERASYON

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