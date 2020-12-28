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Aktüel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:17:36 -
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah, mühimmat ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 G1 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 3 kalaşnikof, uzun namlulu tüfeklere ait 15 şarjör ve1442 mermi, 10 tabanca, tabancalara ait 14 şarjör ve 179 mermi, 4 yivsiz av tüfeği, 680 gram toz esrar, 10 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 903 paket gümrük kaçağı sigara ile terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.


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