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Aktüel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:38:01 -
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aylık teknik takip sonucu silah kaçakçılığı yapanlara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 1 kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait şarjör ve 5 mermi, 2 tabanca ve bunlara ait 2 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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