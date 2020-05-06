Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tutuklama

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 7 bin 300 fişek, 1 uzun namlulu kaleşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 3 şarjör, 70 kök kenevir ile 100 gram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 11'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



