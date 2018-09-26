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Şanlıurfa'da sigara izmariti fabrikayı yaktı

Sigara izmariti yüzünden bir tekstil fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:26
Şanlıurfa'da sigara izmariti fabrikayı yaktı

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Ali Çetindağ’a ait tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, kim tarafından atıldığı öğrenilmeyen sigara izmariti pamuk balyalarını tutuşturdu. Kısa sürede dumanların yükseldiğini fark eden fabrika sahibi Çetindağ, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangında kimse yaralanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:26
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