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Aktüel Şanlıurfa'da sel felaketi: Aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi
Aktüel

Şanlıurfa'da sel felaketi: Aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi

Şiddetli yağışın etkili olması sonucu Şanlıurfa'yı sel vurdu. Aracında mahsur kalan bir sürücü, aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 21:31:00 - 2023-03-15 21:31:30

Şanlıurfa depremin ardından bu kez sel felaketi ile boğuşuyor. Şiddetli yağış nedeniyle kent sular altında kaldı. Aracında mahsur kalan bir sürücü ise otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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