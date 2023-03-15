Şanlıurfa'da sel felaketi: Aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi
Şiddetli yağışın etkili olması sonucu Şanlıurfa'yı sel vurdu. Aracında mahsur kalan bir sürücü, aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa depremin ardından bu kez sel felaketi ile boğuşuyor. Şiddetli yağış nedeniyle kent sular altında kaldı. Aracında mahsur kalan bir sürücü ise otomobilinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.