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Şanlıurfa'da PKK'ya operasyon: Gözaltılar var

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda biri muhtar olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:43
Şanlıurfa'da PKK'ya operasyon: Gözaltılar var

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri muhtar 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Dinçköy Mahallesi Muhtarı D.A, Kale Mahallesi Muhtarlığı eski azası M.V. ile F.Y. ve H.D. gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:43
  1. Şanlıurfa
  2. PKK
  3. muhtar

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