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Gündem Şanlıurfa'da PKK’ya bir darbe daha
Gündem

Şanlıurfa'da PKK’ya bir darbe daha

Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 14:51:00 -
Şanlıurfa'da PKK’ya bir darbe daha

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, daha önce terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütle iş birliği yaptığı tespit edilen kişilere yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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