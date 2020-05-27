Şanlıurfa'da oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu
Şanlıurfa'da oyun oynayan çocuklar ağaçların altında hareketsiz halde yatan bir kadın buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 50'li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şanlıurfa'da sokakta oyun oynayan çocuklar, bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz bir şekilde yatan kadın gördü. Çocukların durumu ailelerine söylemesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan 50'li yaşlarda bir kadının öldüğü tespit edildi.
Oyun oynayan çocuklar buldu
Öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan bir kadın gördü. Çocukların durumu anlatmasıyla aileleri, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.