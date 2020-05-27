  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Şanlıurfa'da oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu

Şanlıurfa'da oyun oynayan çocuklar ağaçların altında hareketsiz halde yatan bir kadın buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 50'li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:55:00 -
Şanlıurfa'da oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu

Şanlıurfa'da sokakta oyun oynayan çocuklar, bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz bir şekilde yatan kadın gördü. Çocukların durumu ailelerine söylemesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan 50'li yaşlarda bir kadının öldüğü tespit edildi.

Oyun oynayan çocuklar buldu

Öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan bir kadın gördü. Çocukların durumu anlatmasıyla aileleri, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı