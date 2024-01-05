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Yerel Şanlıurfa'da oturduğu sıraya ayağı sıkışan öğrenci...
Yerel

Şanlıurfa'da oturduğu sıraya ayağı sıkışan öğrenci...

Yeniakit Publisher
2024-01-05 12:45:00 -
Şanlıurfa'da oturduğu sıraya ayağı sıkışan öğrenci...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ayağı oturduğu sıraya sıkışan öğrenci itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ayağı oturduğu sıraya sıkışan öğrenci itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesi Kız Anadolu Lisesi öğrencisi olan H.Y'nin ayağı oturduğu sıraya sıkıştı. Durumu gören öğrenci ve öğretmenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencinin oturduğu sırayı keserek, öğrencinin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. (İLKHA)

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