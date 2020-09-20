  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:50:44 -
Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da park halindeki 21 otomobilin camını kırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan bazı otomobillerin camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Araçlarının camlarının kırıldığını fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 3 sokaktaki 21 otomobilin camlarının demir veya sopayla kırıldığını belirledi.

Ekipler yürüttükleri soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir kadını gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz
Gündem

Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz

Pandemi döneminde vatandaşlara fahiş faturalar kesen İSKİ'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. İSKİ tarafından suyu kesilen ve 2776 liralık fahiş b..
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e başvuruların rekor kırdığını açıkladı...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı