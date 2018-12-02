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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

02 Aralık 2018 Pazar 18:23
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Şanlırfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki İzzettin Zariç, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İzzettin Zariç’e çarptı. Ağır yaralanan küçük İzzettin, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İzzettin Zariç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzzettin Zariç'in cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna konuldu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 18:23
  1. Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
  2. İzzettin Zariç
  3. korkunç kaza

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