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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:42:21 -
Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mukaddes Akyol (33) yönetimindeki 42 BUM 80 plakalı otomobil, Halfeti-Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Davut Akyol (35), Bilal Mert Akyol (11) ve Emir Akyol (5) 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan Emir Akyol Şanlıurfa'ya, Davut ve Bilal Akyol Birecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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