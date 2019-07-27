Şanlıurfa'da otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
Akçakale-Suruç kara yolunun Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Suriye uyrukluYasır Ahmet (38) olay yerinde yaşamın yitirdi, isimleri belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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