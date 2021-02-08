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Yerel Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:00:00 -
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 63 ABZ 748 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde bulunan İbrahim Halil Aydar (25) ile Murat Ünal (44) ağır yaralandı.

Yaralılardan Aydar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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