Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin biçerdövere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Vahit Elçi idaresindeki 06 UBU 61 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Günerel Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen biçerdövere arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İsa ve İsmail Elçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Elçi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.