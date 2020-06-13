Şanlıurfa'da otomobil bariyere çarptı: 7 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kadir Deger'in (61) kullandığı 27 R 0568 plakalı otomobil, Argaç Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Aynınisa Karaaslan (10) , Nesinur Kır (18), Mine (44) ve Fatma (68) Pamuk ile Dilşat (14) ve Tülay Deger (47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.