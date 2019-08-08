0553 313 94 23

Şanlıurfa’da ortak akıl buluşması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri ile rutin olarak düzenlediği koordinasyon toplantılarının bu ay ki buluşmasında, kurumlar arası hizmet paylaşımı ve hibe girişimleri ön plana çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
Şanlıurfa’da ortak akıl buluşması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri ile rutin olarak düzenlediği koordinasyon toplantılarının bu ay ki buluşmasında, kurumlar arası hizmet paylaşımı ve hibe girişimleri ön plana çıktı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun daha verimli olmasına yönelik buluşmalar sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, bu ay ki buluşmasında yine tüm ilçe belediye yetkilileri ile bir araya gelerek hizmet dağılımlarının nasıl yapılacağı ve vatandaşlara yönelik taleplerin en verimli şekilde nasıl çözüme kavuşturulacağı ele alındı.


Büyükşehir üst yönetimi ve daire başkanlarının tam kapasite katılım sağladığı toplantıda özellikle mali kaynak sağlama noktasında hibelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası iş birliği ile çalışmalar sağlanması, vatandaş talep ve önerilerinin daha da dikkate alınması hususları ön plana çıktı.


Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, yaptığı değerlendirmesinde "Hep birlikte hareket ederek daha da verimli hizmetler sunabiliriz. Onun için ilçe belediyelerimiz ile birlikte hizmet sunma noktasında Büyükşehir veya ilçe belediyesi ayrım etmeksizin çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.


ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar da özellikle hibe girişimlerinde ilçe belediyelerinin daha da çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Genel Müdür Özçınar, ilçe belediyelerinin kendi öz kaynaklarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı hibe programlarına başvurmalarının verimlilik açısından kurumlara değer katacağını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
    1. Kontrolden çıkan tır şarampole..
    2. Sakarya’da mısır üreticilerinden..
    3. NATO'dan S-400 açıklaması:..
    4. Tottenham, Lo Celso'yu kiraladı
    5. Arsenal, transferde akşam pazarına..
    6. Yangında mahsur kalan yaşlı adamı..
    7. Katilin canı can da öleninki patlıcan..
    8. Cezasını okul boyayarak çekiyor
    9. Bodrum'daki orman yangını
    10. Kocaeli’de çöplük alanda çıkan yangın..
    11. Muğla’da orman yangını
    12. İstanbul için korkutan deprem uyarısı:..
    13. Kocaeli polisi bayram öncesi..
    14. KARDEMİR, güven tazeledi
    15. Arsenal'dan sol bek transferi
    16. Merdivenden düşerek hayatını kaybetti
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile..
    18. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç..
    19. Yine Çukurbahçe, yine kaza
    20. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    21. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    22. 88 yıllık cami depreme yenik düştü
    23. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı:..
    24. Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Alaplı Kaymakamlığına Rize Fındıklı..
    26. On bir milyar yaşındaki galaksiler..
    27. Ormana Hint keneviri eken şüpheli..
    28. Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar..
    29. Türkiye Aile Meclisi'nden KEDV'e..
    30. Sparta Prag-Trabzonspor maçından notlar
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!