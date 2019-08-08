Şanlıurfa’da ortak akıl buluşması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri ile rutin olarak düzenlediği koordinasyon toplantılarının bu ay ki buluşmasında, kurumlar arası hizmet paylaşımı ve hibe girişimleri ön plana çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun daha verimli olmasına yönelik buluşmalar sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, bu ay ki buluşmasında yine tüm ilçe belediye yetkilileri ile bir araya gelerek hizmet dağılımlarının nasıl yapılacağı ve vatandaşlara yönelik taleplerin en verimli şekilde nasıl çözüme kavuşturulacağı ele alındı.

Büyükşehir üst yönetimi ve daire başkanlarının tam kapasite katılım sağladığı toplantıda özellikle mali kaynak sağlama noktasında hibelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası iş birliği ile çalışmalar sağlanması, vatandaş talep ve önerilerinin daha da dikkate alınması hususları ön plana çıktı.

Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, yaptığı değerlendirmesinde "Hep birlikte hareket ederek daha da verimli hizmetler sunabiliriz. Onun için ilçe belediyelerimiz ile birlikte hizmet sunma noktasında Büyükşehir veya ilçe belediyesi ayrım etmeksizin çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar da özellikle hibe girişimlerinde ilçe belediyelerinin daha da çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Genel Müdür Özçınar, ilçe belediyelerinin kendi öz kaynaklarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı hibe programlarına başvurmalarının verimlilik açısından kurumlara değer katacağını ifade etti.