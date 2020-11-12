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Aktüel Şanlıurfa'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:18:11 -
Şanlıurfa'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battal Gazi Ağın'ın idaresindeki 02 D 0085 plakalı yolcu minibüsü, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca Mahallesi yakınlarında, Yunus Doğan'ın kullandığı 06 DB 5710 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüsteki 5 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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