Şanlıurfa’da Kurtuluş Koşusu

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı etkinlikleri kapsamında 8. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başlattığı koşuda 5, 10 ve 21 kilometre yarışlarında yaklaşık 1000 sporcu ter döktü. Yapılan 8. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu yoğun ilgi gördü. Koşuda bedensel engelli yarışmacılar Beyazgül’ün Start vermesiyle öncelik tanındı. Yapılan koşusu için trafik saat 08.30 - 13.00 arasında ulaşıma kapatıldı. Güzergah boyunca çevredeki vatandaşlar sporculara tezahürat ederek destek verdi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Sporculara günün anısına madalya, hediye ve kupalar verildi.

Koşuda 5 kilometre parkurunda erkekler kategorisinde birinci Halil Tekin, ikinci Halil Kandam ve üçüncü Mustafa Heşe oldu. Kadınlarda ise birinciliği Nida Nur Toprak, ikinciliği Medine Ökte ve üçüncülüğü de Berfin Mece geldi.

10 kilometrelik parkurda ise erkeklerde birinci Ramazan Baştuğ, ikinci Kemal Yıldırım ve üçüncü Ahmet Kalkanoğlu oldu. Kadınlarda birinci sırada Fatma Demir, ikinci sırada Burcu Subatan ve üçüncü sırada Ceylan Gökdemir geldi.

Enuzun parkur olan 21 kilometrelik koşuyu ise erkeklerde birinciliği Kenyalı Hillary Kering, ikinciliği Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ve üçüncülüğü ise Muzaffer Bayram göğüsledi. Kadınlarda birinci Emili Arisio, ikinci Sevilay Aytemiz ve üçüncü ise Yayla Kılıç oldu.

Vali Abdullah Erin, Göbeklitepe’nin dünyanın en eski ibadet yeri olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Vali Erin ve Beyazgül, dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalyalarını verdi.