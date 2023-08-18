Şanlıurfa'da kuduz hastası şahıs hastaneden firar etti! Ortalık karıştı...
Karantina altında tutulan kuduz hastası yabancı uyruklu kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'nden firar etti.
Firar eden genç, hastaneye 10 kilometre mesafedeki boş tarlada bulundu.
Etrafa korkuyla bakan Faras adlı gencin ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun bir uğraşın ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İlçede panik ve tedirginlik oluşturan olay üzerine kuduz hastası yabancı uyruklu gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.
Ne olmuştu?
Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'nde karantinada tedavi görüyordu.