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Aktüel

Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kazada 10 koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:15:33 -
Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.K'nin kullandığı 59 JG 500 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, 10 koyun telef oldu.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada telef olan koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normal döndü.

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