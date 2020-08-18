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Aktüel Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 174 bin 200 lira ceza kesildi
Aktüel

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 174 bin 200 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:09:02 -
Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 174 bin 200 lira ceza kesildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 174 bin 200 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte bin 394 personelin 303 ekip halinde yaptığı uygulamada, 3 bin 153 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri kontrol edildi.

Adreslerini terk edenler ikametlerine çağrılarak, kendilerine, tekrar tedbirlere aykırı hareket ettikleri takdirde karantina yurtlarında zorunlu izolasyona tabi tutulacakları tebliğ edildi.

Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu il genelinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayan 90 iş yeri sahibi ve 101 kişiye toplam 174 bin 200 lira idari ceza uyguladı.


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