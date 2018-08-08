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Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının kucağından düştü ve...

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde babası Metin Bilendir'in traktör kullanırken kucağındayken düşen Gülizar Bilendir (3), aracın altında kalıp, hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:57
Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının kucağından düştü ve...

Olay, sabah saatlerinde Bozova'nın Gözenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Metin Bilendir, plakası öğrenilemeyen traktörü kullanırken kucağındaki kızı Gülizar Bilendir dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kız çocuğunun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:57
  1. Korkunç ölüm
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