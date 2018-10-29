THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Şanlıurfa'da korkunç kaza: Yolun karşısına geçerken öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Feyza Ekinci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:23
Şanlıurfa'da korkunç kaza: Yolun karşısına geçerken öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Feyza Ekinci'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulup, ağır yaralanan Ekinci için çevredekiler, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ekinci'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil servise alınan Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Feyza Ekinci'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:23
  1. Şanlıurfa
  2. feyza ekinci
  3. şanlıurfa
  4. kaza
  5. karşıyaka mahallesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Freni boşalan midibüs otomobile çarpıp, elektrik direğini devirdi
    1. Freni boşalan midibüs otomobile..
    2. Hamaney'den siber savunma çağrısı!
    3. Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da..
    4. THY'den Hong Kong Havayolları ile..
    5. THY'nin kabin memurları 3...
    6. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    7. Palamut için açıldılar, 11 kiloluk dev..
    8. Flaş iddia! İngiltere olaydan haberdardı
    9. CHP'nin aday adayı, karşılıksız çekten..
    10. Emmanuel Macron ülkesi için Erdoğan'a..
    11. Bursa'da dur ihtarına aldırmadı,..
    12. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    13. Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!..
    14. Trabzon'da küçük çocuk cinsel..
    15. İranlı yetkili açıkladı! Ruhani için..
    16. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    17. 'İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep..
    18. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    19. 'İsmail Kartal iddiaları gerçek değil'
    20. Balıkçılarda 11 kilogramlık levrek..
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018