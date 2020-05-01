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Şanlıurfa’da kısıtlama kurallarına uymayan 74 kişiye ceza

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde mazeretsiz dışarı çıkan 74 kişiye para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:32:29 -
Şanlıurfa’da kısıtlama kurallarına uymayan 74 kişiye ceza

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde mazeretsiz dışarı çıkan 74 kişiye para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa, hayalet şehre döndü. Trafikteki araç sayısı ve sokaklardaki insan yoğunluğu hava da yağışlı olunca neredeyse yok denecek kadar aza indi. Kentte polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapıldı. Denetimlerde mazeretsiz dışarı çıktığı belirlenen 74 kişiye para cezası yazıldı. Kısıtlamadan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor.

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