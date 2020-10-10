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Aktüel Şanlıurfa'da kınada havaya açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Şanlıurfa'da kınada havaya açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:44:48 -
Şanlıurfa'da kınada havaya açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kına gecesinde havaya ateş açılması sonucu kurşunun isabet ettiği kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Başveren Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde havaya rastgele ateş edildi.

Bu sırada kurşunun isabet ettiği Adnan İmamoğlu (30) yaralandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İmamoğlu kurtarılamadı.

İmamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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