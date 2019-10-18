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Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların yuvaları yenilendi.

18 Ekim 2019 Cuma 15:40
Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonunda bulunan ahşap yuvalar, kentte son yıllarda yaşanan yoğun yağmurlara karşı hazır hale getirildi.

"Yuva sayısı 68'e çıkarıldı"

Son yıllarda kelaynakların sayılarının arttığı aktarılan açıklamada "Birecik şefliğimizce gün boyunca yapılan çalışmada mevcut 48 olan yuvalara ek olarak 20 yeni yuva alana yerleştirilerek, mevcut yuva sayısı 68'e çıkarıldı. Geçmiş yıllardan mevcut olan 48 yuvanın tamamının çatıları yenilenmiş olup yoğun yağmurlara hazırlıklı hale getirilmiştir, tüm yuvalarda temizlik çalışmaları yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 15:40
  1. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi
  2. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü
  3. Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonu

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